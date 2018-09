Catanzaro, divampato incendio a sud della città

Le fiamme hanno raggiunto alcune attivitĂ commerciali in viale Magna Grecia, distruggendo alcuni capanni in legno adibiti a magazzini

CATANZARO – Un incendio arbusti e macchia mediterranea si è sviluppato nella mattinata in via Trapani nella zona Sud di Catanzaro.

L’incendio ha interessato parte di un terreno incolto alle spalle di alcune attivitĂ commerciali di viale Magna Graecia. Altissime lingue di fuoco e colonne di fumo denso hanno allarmato gli abitanti della zona che, numerosi, hanno inondato di telefonate la sala operativa del 115 per richieste di soccorso. Sul posto sono state inviate dalla sede Centrale piĂą squadre dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento per molte ore, evitando l’ulteriore propagarsi del rogo.

Le fiamme hanno completamente distrutto alcuni capanni in legno adibiti a magazzino per attrezzature agricole. Non si registrano danni a persone.