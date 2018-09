Crotone: un vasto incendio alle porte della città (Video)

Incendio anche nella zona di Sovereto nel comune di Isola Capo Rizzuto (KR), in fiamme la pineta:Â squadre dei vigili del fuoco al lavoro

CROTONE – Vasto incendio alle porte della cittĂ di Crotone.

Il forte vento ha alimentato fuochi sicuramente non iniziati spontaneamente. Molte le chiamate al 115. Le squadre dei vigili del fuoco di Crotone sono tutte impegnate in diversi interventi. Al momento la sala operativa è ancora intasata. Si tratta comunque di incendi sterpaglie arbusti e macchia mediterranea alimentati dal forte vento che alza le fiamme allarmando la cittadinanza.

L’Anas in un comunicato fa sapere che è provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale 106 “Jonica” tra il km 246,100 ed il km 248,000, a causa, appunto, dell’incendio divampato nel territorio comunale di Crotone. Il traffico al momento è deviato su viabilitĂ alternativa, con indicazioni in loco. Sul posto oltre ad operare il personale dei vigili del fuoco per domare l’incendio è presente anche quello di Anas per la gestione della viabilitĂ e per ripristinare la circolazione nel piĂą breve tempo possibile.