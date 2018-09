Si perde nel canneto, recuperato cucciolo di cane

A dare l’allarme il proprietario che non riusciva più a ritrovare il suo amico a quattro zampe. I vigili del fuoco in poco tempo hanno individuato e recuperato il cuccioloÂ

SELLIA MARINA (CS) – Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina questa mattina per il salvataggio di un cucciolo di cane. Il piccolo animale si era smarrito all’interno di una zona caratterizzata da fitta vegetazione e canneto che ne impediva il recupero. Il proprietario del cucciolo ha dato l’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco. Gli uomini del 115 si sono diretti sul posto ed hanno iniziato le ricerche. Non hanno impiegato molto tempo che hanno individuato il piccolo cane che guaiva per richiedere aiuto . I soccorritori hanno provveduto ad inoltrarsi nella zona impervia e soccorrere il cucciolo che, in buone condizioni di salute, veniva consegnato al proprietario abitante in zona residenziale poco distante.