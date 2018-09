Treni: dopo dieci anni di disagi, 127 milioni di euro per la linea Cosenza – Catanzaro

Al via i lavori di ripristino della linea Marzi – Soveria. Per il governatore della Regione Calabria Mario Oliverio la tratta ferroviaria finanziata è un’opera strategica per la mobilitĂ sostenibile

CATANZARO – Il 21 settembre scorso sono stati emessi da parte di Ferrovie della Calabria, in qualità di Ente avvalso del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico della Calabria Mario Oliverio, i bandi per la realizzazione delle opere di mitigazione e consolidamento necessari per la riapertura della linea all’esercizio fra Marzi e Soveria Mannelli, della linea ferroviaria regionale Cosenza – Catanzaro Lido. Soddisfazione è stata espressa al presidente Oliverio dai sindaci del Comprensorio e dai cittadini che da circa dieci anni, a causa delle interruzioni, hanno dovuto sopportare forti disagi negli spostamenti quotidiani per ragioni di lavoro e di studio. Il presidente Oliverio ha sempre riconosciuto il ruolo strategico della linea ferroviaria Cosenza – Catanzaro delle Ferrovie della Calabria ponendo in essere fin dall’inizio azioni di programmazione che da ora, a partire dai lavori per la riapertura della tratta interrotta, si svilupperanno in un articolato piano operativo di importanti interventi di ammodernamento e velocizzazione dell’intera linea.

Infatti, oltre ai lavori messi in gara nei giorni scorsi, sono in fase avanzata anche le progettazioni e la predisposizione dei bandi per la realizzazione dei lavori di ammodernamento dell’infrastruttura che comportano rettifiche di tracciato e manutenzione straordinaria di ponti e gallerie per 53 milioni di euro a valere su fondi Cipe, per la eliminazione e messa in sicurezza dei passaggi a livello, per l’installazione del sistema automatico di controllo marcia treno e di un innovativo sistema di gestione e controllo della circolazione per circa, quest’ultimo del valore di 74 milioni di euro a valere sui fondi per la messa in sicurezza delle linee ferroviarie isolate. L’impegno del presidente Oliverio verso la cura del ferro e lo sviluppo del trasporto ferroviario regionale – fanno notare fonti interne alla Giunta regionale – ora comincia a manifestare i suoi frutti concreti con risultati storici mai registrati prima in Calabria, almeno nel settore del trasporto ferroviario regionale.