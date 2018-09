L’A.I.A.C., Associazione Italiana Amministratori di Condominio, è un’associazione senza fini di lucro, con 28 sedi provinciali, presenti in tutto il territorio italiano la cui sede nazionale è a Brescia. A Cosenza l’appuntamento con la formazione e l’aggiornamento.

COSENZA – L’Aiac ha l’obiettivo di formare in maniera professionale e manageriale l’amministratore di condominio, e lavora alla preparazione e all’aggiornamento costante in tutte le discipline che interessano il complesso sistema “condominio”. Formazione, supporto e promozione della figura professionale e manageriale dell’Amministratore di condominio sono perseguiti mediante l’organizzazione di Corsi Base e di aggiornamento in tutte le sedi, ma anche Convegni, Open day, incontri individuali e di gruppo, anche presso UniversitĂ di prestigio. Al centro di tutta l’attivitĂ di A.I.A.C. c’è il “condòmino” in quanto la soddisfazione del consumatore finale, perno del Condominio, porta inevitabilmente ad un miglioramento qualitativo e funzionale della vita stessa della piccola comunitĂ .

Il ruolo dell’Amministratore, in questo senso, è fondamentale, per questo A.I.A.C. non solo mira a formare professionalmente ed umanamente i propri Amministratori, ma attraverso una serie di servizi e convenzioni vuole garantire il buon funzionamento di tutta la macchina. Vulcanica ed innovativa, con progetti ed iniziative di rilievo (tra cui l’abbattimento delle spese condominiali e non solo; la “protezione” del Condominio 24 h su 24 h per 365 giorni l’anno ed ancora tanto altro..), A.I.A.C. lavora instancabilmente per un reale modo nuovo di concepire e vivere il Condominio.

La sede nazionale di A.I.A.C è a Brescia, ma è operativa in 28 Sedi Provinciali dislocate in tutta Italia tra cui Cosenza ed ha la vitalitĂ di una squadra costantemente operativa e protesa a sostenere, da un lato, il professionista Amministratore di Condominio in un percorso caratterizzato da novitĂ e mutazioni continue e, dall’altro, i Condòmini, la cui soddisfazione e cura sono obiettivi primari dell’Associazione, iscritta nell’Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico tra le Associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualitĂ dei servizi ai sensi della L. 4/2013 e certificata ISO 9001:2015.

Aggiornamento e formazione su Cosenza

“Il condominio è un universo in continua evoluzione e l’Associazione si occupa di creare professionisti nel campo dell’amministrazione condominiale a tutela dei condomini – spiega Saverio Piane, che insieme a Marco Piane, rappresentano la provincia di Cosenza per l’AIAC, ospite ai microfoni di Rlb insieme al fondatore dell’associazione, il dottor Antonio Mete.

ASCOLTA L’INTERVISTA

Per diventare un amministratore di condominio, di base, si deve essere in possesso di diploma e poi è necessario seguire un iter di formazione e successivamente di aggiornamento. Antonio Mete, spiega come i ruoli di un amministratore di condominio “sono molto importanti, nonostante questa figura di solito venga vista come una sorta di ‘pecora nera’ del condominio; eppure l’amministratore deve essere un buon mediatore, e gestisce il patrimonio di ognuno. Se pensiamo poi che il 70% della popolazione italiana vive in condominio e questa figura è molto importante”.

“L’Aiac nasce a Brescia nel 2010 – racconta Mete – anno in cui vengono alla luce altre 6 sedi e tra le prime, c’è quella di Cosenza. Io infatti – racconta il fondatore dell’Associazione – vivo a Brescia da 25 anni ma sono nativo di Lamezia Terme e per questo ci tenevo affinchè l’associazione arrivasse anche nella mia regione. Siamo su Reggio Calabria e nel 2019 apriremo altre sei sedi tra cui la Sardegna”. Con Aiac “cerchiamo di fare una formazione a 360° e a loro volta i formatori svolgono un percorso di alta formazione. Formazione dunque necessaria così come l’aggiornamento è altrettanto importante, e proprio Cosenza, nei prossimi giorni, precisamente il 5 ottobre, per la prima volta ospiterĂ un corso d’aggiornamento gratuito e aperto a tutti anche ai non iscritti. Giorno 6 ottobre invece il corso base, anche questo aperto a tutti e gratuito. Abbiamo scelto proprio Cosenza – spiega il dott. Mete – per avvicinare chi vuole intraprendere questo percorso lavorativo”.

Saverio Piane referente per la provincia di Cosenza, spiega poi le modalità per partecipare: basta visitare il nostro sito (CLICCA QUI) nel quale sono presenti tutti i riferimenti, anche telefonici, per avere le informazioni e partecipare alla presentazione del corso base. Inoltre è possibile scrivere a: cosenza@aiacondomini.it o chiamare il numero 0984 1716631.