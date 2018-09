Incidente mortale sulla statale 106, feriti due ragazzi

Il violento scontro tra una Citroen Saxo e un’Audi A4 ha provocato la morte anche dei cinque cani che trasportava in auto l’uomo deceduto

CATANZARO – Viabilità ripristinata nel tratto di strada provvisoriamente interdetto al transito, in entrambe le direzioni, sulla statale 106 al chilometro 213,600, all’altezza di Belcastro in provincia di Catanzaro, a causa di un violento tamponamento tra due autovetture. L’incidente ha provocato il decesso di un uomo e il ferimento di due giovani. È infatti di un morto e due feriti il bilancio del sinistro avvenuto nelle prime ore del mattino sulla ss jonica in direzione Crotone a due chilometri dallo svincolo per Botricello. A scontrarsi sono state un’Audi A 4 ed una Citroen Saxo. Il conducente di quest’ultima P. G. del 1949 ha perso la vita sul colpo. Insieme al conducente, deceduti anche i cinque cani che viaggiavano all’interno della Saxo in appositi box sistemati nel bagagliaio posteriore. I due 34enni che invece si trovavano nell’Audi A4 sono stati trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso di una delle strutture ospedaliere di Catanzaro. Sul posto intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Sellia Marina che ha provveduto ad estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza le vetture. Si attende il medico legale per quanto di competenza. Attualmente, nel tratto di strada interessato dall’incidente transito alternato su singola corsia. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.