Cane cade in un canalone, salvato dai vigili del fuoco

Probabilmente l’amico a quattro zampe potrebbe far parte di una cucciolata abbandonata nella zona Fronti di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME (CS) – Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme in località Fronti per il recupero di un cucciolo di cane all’interno di un canale sottostrada per il deflusso delle acque.

Gli uomini del 115 chiamati dai passanti sono intervenuti sul posto e in pochi minuti hanno individuato il piccolo cane. Per poterlo recuperare la squadra si è calata all’interno del canale raggiungendo l’amico a quattro zampe.

Il cagnolino presentava una ferita alla zampa ma era in buone condizioni di salute. Il cucciolo è stato consegnato ad una famiglia residente nella zona che già nei giorni precedenti aveva provveduto ad adottare altri tre cuccioli della stessa razza rinvenuti in zone limitrofe alla propria abitazione. Probabilmente un’intera cucciolata abbandonata in aperta campagna.

Ai vigili del fuoco grande è stata la dimostrazione di stima da parte dei cittadini della zona che nel frattempo si erano avvicinati per assistere alle operazioni di soccorso.