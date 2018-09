Reggio Calabria, sanità: Giunta Regionale revoca il dg Asp Brancati

Revocato con delibera l’incarico di direttore generale dell’azienda provinciale di Reggio Calabria perchè non giustificabili gli addebiti contestati dal dipartimento regionale Tutela della Salute

CATANZARO – La Giunta regionale, presieduta da Mario Oliverio, si è riunita nel pomeriggio con l’assistenza del segretario generale Ennio Apicella. Nella seduta la Giunta ha deliberato la revoca dell’incarico di direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, conferito al dottor Giacomino Brancati, “ritenendo – è scritto in una nota – non condivisibili le giustificazioni prodotte dall’interessato rispetto agli addebiti contestati dal Dipartimento regionale Tutela della Salute”. Brancati, nei giorni scorsi, era stato “sospeso” dal commissario per il rientro del debito Massimo Scura. Provvedimento che era stato ritenuto “anomalo” dalla Giunta che aveva “avviato da tempo un procedimento formale di revoca dall’incarico, in corso di definizione e la cui fase istruttoria risulta già ultimata”.