’25 Novembre’, torna nelle piazze l’iniziativa delle Clementine Antiviolenza

COSENZA – Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Confagricoltura Donna, in collaborazione con Soroptimist International d’Italia, promuove la campagna delle “Clementine antiviolenza”.

Ritornano nelle piazze italiane oggi, sabato 25 novembre – in contemporanea in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia – le “clementine antiviolenza”, l’agrume divenuto simbolo della lotta contro la violenza di genere a seguito dell’uccisione di Fabiana Luzzi, studentessa di Corigliano Calabro massacrata dall’ex fidanzato in un agrumeto della piana di Sibari.

A pochi giorni dall’ennesima drammatica vicenda riportata dai fatti di cronaca, diventa ancor più importante sensibilizzare ed educare al rispetto per la vita e dare un segnale concreto in aiuto delle donne che subiscono e hanno subito violenza.

Per la Calabria

Sarà la sede di Confagricoltura Cosenza, in via Piave, a sostenere l’iniziativa, i cui proventi andranno a sostegno dei Centri Antiviolenza attivi sul territorio italiano. Hanno già dato adesione le associazioni: – Lions Club Host e Lions Club Cosenza Castello Svevo, Xenìa Associazione Culturale, Presidio Libera Cosenza “Sergio Cosmai”, Donne per la Salute, Fidapa – sezioni di Cosenza e Rende, Pirossigeno Cosenza Futsal (con il progetto “We play for you”), UILa Cosenza, Ebat-Fimi, CGIL Flai. Per onorare la memoria di Fabiana, Giulia e di tutte le altre vittime di una violenza insensata.