Si indaga per risalire ai proprietari del materiale rinvenuto dai carabinieri. Tra la vegetazione due auto rubate

ZUNGRI (VV) – I carabinieri di Zungri, Spilinga e Rombiolo, nell’ambito di servizi volti alla ricerca di sostanze stupefacenti e di armi disposti dalla Compagnia di Tropea, hanno trovato, in due casolari abbandonati in contrada Quercia, 130 cartucce e 4,5 chili di marijuana. Le munizioni erano occultate in una botte di plastica nascosta tra balle di fieno. La droga, essiccata e pronta per la lavorazione, dopo la campionatura è stata distrutta. Le indagini proseguono per identificare i proprietari dei casolari.

Sempre nel vibonese i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Vibo Valentia dopo ore di perlustrazione, ha consentito di individuare, ben nascosto fra la fitta vegetazione, un recipiente contenente un ordigno esplosivo artigianale, una pistola industriale ed una pistola artigianale. A poca distanza dalle armi, inoltre, i finanzieri hanno rinvenuto, ben occultate anch’esse dalla vegetazione, due autovetture rubate recentemente. Immediate le operazioni di perquisizione con il setaccio sistematico dell’area di interesse, mentre l’ordigno, assimilabile, a tutti gli effetti, ad un congegno bellico ad alto potenziale esplodente è stato fatto brillare sul posto.