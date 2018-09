Legge bilancio: Oliverio scrive ai parlamentari Calabresi

Sostenere i temi che investono interessi della Calabria in termini di sostenibilità sociale, economica ed ambientale

CATANZARO – “Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, in vista dell’imminente approvazione della Legge di Bilancio 2019 del Governo nazionale, ha scritto a tutti i parlamentari calabresi per chiedere un loro attivo sostegno su temi che investono interessi della Calabria in termini di sostenibilità sociale, economica ed ambientale”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale.

“In relazione all’imminente approvazione della Legge di Bilancio 2019, in corso di predisposizione da parte del Governo nazionale e, in relazione a esigenze assolutamente necessarie per il sostegno dello sviluppo della Calabria in termini di sostenibilità sociale, economica ed ambientale – scrive il Presidente Oliverio – sono a rappresentare alcune tematiche che sono state oggetto in passato di decisioni, consolidate nel tempo, che hanno consentito alla Regione Calabria di fare fronte a esigenze sociali come gli interventi in materia idraulico-forestale e difesa del suolo e quelle relative al processo di stabilizzazione dei lavoratori LSU e LPU.

Accanto a queste misure, che hanno avuto positive risposte nelle precedenti leggi di bilancio, acquistano un rilievo crescente le questioni relative all’abbattimento del rischio nelle infrastrutture di trasporto e nell’ambito dell’edilizia scolastica, al rafforzamento degli strumenti per la crescita dell’impresa e dell’occupazione, allo sviluppo industriale attraverso la messa a regime della ZES ed, infine, all’autonomia finanziaria delle Regioni”. “Ritengo importante – conclude Oliverio – il sostegno attivo dei parlamentari a difesa degli interessi della Calabria e resto a disposizione per eventuali momenti di approfondimento dei problemi rappresentati”.