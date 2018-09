Viaggiava in autostrada con un chilo di cocaina pura in auto, arrestato

L’uomo, fermato nei pressi dello svincolo di Gioia Tauro, è un cosentino già noto alle forze dell’ordine



GIOIA TAURO (RC) – Presunto corriere della droga in manette. E’ stato sorpreso mentre viaggiava in auto con oltre un chilogrammo di cocaina pura. Giuseppe Corallo, di 52 anni, cosentino, con precedenti. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia stradale di Palmi a seguito di un controllo nei pressi dello svincolo dell’A2 a Gioia Tauro. All’interno dell’auto di Corallo i poliziotti hanno trovato oltre allo stupefacente 1.305 euro in contanti. La cocaina una volta tagliata e messa in vendita sul mercato illegale, avrebbe consentito un ricavo pari a circa 250mila euro. I poliziotti, assieme alla droga e alla vettura, hanno sequestrato altro materiale utile per il proseguo dell’attività d’indagine volta a determinare da dove provenisse e a chi fosse destinato l’ingente quantitativo di cocaina.