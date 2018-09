FOTONOTIZIA – In fiamme l’auto di una donna, disagi per i vicini a causa del fumo

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero

SOVERATO (CZ) – Squadre del distaccamento di Soverato sono intervenute questa notte in via delle Rose nel frazione Lido del Comune di Squillace per l’incendio di un’autovettura. Sul posto hanno trovato una Opel Agila completamente avvolta dalle fiamme. L’auto era stata parcheggiata nelle vicinanze dell’abitazione della proprietaria. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco si è riusciti a spegnere l’incendio evitando la completa distruzione della vettura che ha così riportato solo danni sulla parte anteriore. Ad allertare i Vigili del Fuoco sono state le numerose segnalazioni pervenute presso la centrale operativi. I residenti hanno subito disagi dovuti al fumo denso ed acre, anche se non sono stati registrati danni a persone. Dai primi rilievi pare non sia stato rinvenuto alcun elemento utile a stabilire l’origine del rogo. Non si esclude alcuna ipotesi.