Spacciano cocaina in casa, due persone in manette

I due sono stati arrestati dai carabinieri che però non hanno trovato stupefacente nell’appartamento

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – I carabinieri di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato M.F., di 25 anni, e F.E., di 44, per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno accertato che i due, all’interno dell’abitazione di M.F., avevano poco prima ceduto 4 dosi di cocaina (per complessivi 3 grammi circa) a quattro ragazzi della zona. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire sostanza da taglio e materiale per il confezionamento che, insieme allo stupefacente trovato nella disponibilità degli acquirenti, è stato sequestrato. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.