Notte tesa sul lungomare: allontanati dal lido, iniziano a lanciare pietre

Solo l’arrivo delle Volanti e del personale delle Forze dell’ordine nella zona ha riportato la calma tra i presenti.

REGGIO CALABRIA – E’ accaduto tutto nella notte, sul lungomare di Reggio in un noto lido frequentato dai ragazzi. Alla polizia arrivano diverse segnalazioni che indicano come cinque persone, di nazionalità africana, dopo essere stati allontanati dai gestori del locale per aver molestato alcune ragazze, avrebbero iniziato a lanciare pietre dall’esterno verso la struttura. In un momento successivo poi, anche alcuni clienti si sono messi ad inseguire i cinque, e dopo averli raggiunti li hanno aggrediti.

Due di loro, due gambiani di 28 anni, incensurati e richiedenti asilo politico, sono stati poi ricoverati in ospedale ed immediatamente dimessi dopo le cure del caso. La Squadra mobile esclude la matrice razziale e sono in corso delle indagini da parte degli investigatori al fine di ricostruire l’esatta dinamica della movimentata notte della movida reggina.