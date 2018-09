Tenta di togliersi la vita gettandosi in mare, lo salva la polizia

I poliziotti della squadra volante di Reggio calabria hanno risposto tempestivamente alla segnalazione di una persona in acqua, tuffandosi nei pressi del tempietto “Falcomatà ”

REGGIO CALABRIA- Un uomo di 36 anni, che aveva tentato di togliersi la vita gettandosi in mare, è stato salvato da poliziotti della Squadra Volante della Questura di Reggio Calabria. Gli agenti, dopo avere avuto segnalazione di una persona in acqua nei pressi del tempietto del lungomare Falcomatà , sono intervenuti ed hanno individuato la persona in acqua. I poliziotti si sono tuffati e sono riusciti a recuperare l’uomo ormai sfinito portandolo a riva. Soccorso dal personale del 118 che gli ha praticato le prime cure, l’uomo è stato condotto nell’ospedale cittadino. Non è in pericolo di vita. Il questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi si è congratulato con i poliziotti che hanno operato, lodandone l’impegno, l’umanità e la professionalità dimostrata nell’occasione.