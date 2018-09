Stalking: perseguita cinque persone, arrestato dalla polizia

Pedinamenti, ingiurie, minacce, aggressioni, molestie telefoniche e a mezzo social e irruzioni nei luoghi di lavoro sono state le azioni messe in atto da A.D., secondo le denunce presentate a suo carico

CATANZARO – La polizia ha arrestato un uomo di cui sono state rese note soltanto le iniziali, A.D., di 57 anni, accusato di avere commesso per oltre un anno atti persecutori nei confronti di cinque persone. L’arresto é stato fatto dal personale del Commissariato di Catanzaro Lido in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia presentata nel giugno scorso da un uomo che aveva riferito di minacce, ingiurie e pedinamenti messi in atto da A.D. e culminati in un’aggressione per la quale la vittima aveva subito lesioni guaribili in 12 giorni. Due settimane dopo una giovane donna sporgeva querela, alla quale tre giorni dopo seguivano quelle di altre tre persone, due uomini ed una donna, sempre nei confronti di A.D. per i medesimi comportamenti persecutori.