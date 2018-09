Auto prende fuoco mentre transita sulla Provinciale, in salvo il conducente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il conducente, che era da solo a bordo della vettura, titolare di un negozio di casalinghi, stava trasportando della merce presso il punto vendita

ARGUSTO (CZ) – La vettura, una Lancia Phedra con a bordo solo il conducente stava transitando sulla Trasversale delle Serre, la Strada provinciale 713 al km 39. Titolare di un negozio di casalinghi, stava trasportando della merce presso il punto vendita quando per cause accidentali,l'auto è stata interessata dall'incendio.

Alcuni automobilisti che percorrevano la Trasversale, accortisi del fumo che fuoriusciva dalla vettura hanno provveduto ad attirare l'attenzione del conducente che ha subito accostato e abbandonato l'auto prima che la stessa venisse completamente avvolta e distrutta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale per spegnere il rogo mentre il tratto interessato è stato chiuso al transito in entrambi i sensi di marcia fino al termine delle operazioni di spegnimento. Sul posto sono arrivati anche gli uomini dell’Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.