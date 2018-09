Toyota sbanda e finisce in un canneto

Con estrema difficoltĂ i Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere il mezzo e trarre in salvo il conducente

PIANOPOLI (CZ) – I Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti questa notte in localitĂ Mangani nel comune di Pianopoli, nel catanzarese, per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una Toyota Hybrid, ha perso il controllo della vettura. L’auto è quindi finita fuori strada ribaltandosi su un lato in un canale dentro un fitto canneto. L’uomo che era a bordo del mezzo, un uomo di 35 anni ha riportato diverse fratture. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Pugliese Ciaccio. I Vigili del Fuoco nel recupero della vettura hanno incontrato diverse difficoltĂ ad operare nella zona piuttosto impervia. Tratto in salvo il trentacinquenne e messa in sicurezza l’auto si attende oggi la rimozione dalla scarpata. Sul posto anche i Carabinieri di Lamezia Terme per i rilievi.

