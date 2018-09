Brucia un capannone, non si esclude il dolo

Squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Lamezia Terme sono impegnate per un incendio di un capannone con struttura in legno e lamiera situato in localitĂ Fondaco nel catanzarese

PIANOPOLI (CZ) –Â All’interno del capanno, mobilia, elettrodomestici in disuso e materiale vario. Sul posto per domare le fiamme 7 unitĂ vigilfuoco con due automezzi ed autobotte di supporto. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per molte ore. In corso di accertamento l’origine del rogo, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Non si registrano danni a persone. Intervento dei Carabinieri di Lamezia per avviare le indagini del caso.