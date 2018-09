In fiamme auto della famiglia di un consigliere comunale del Pd

E’ accaduto a Gioiosa Jonica. Accertamenti dei carabinieri e vigili del fuoco sulla natura del rogo. Le auto sono di proprietĂ della madre e del fratello di Tito Greco

GIOIOSA JONICA (RC) – Due automobili di proprietĂ di altrettanti familiari del consigliere comunale di minoranza del Pd di Gioiosa Jonica, Tito Greco, che vive a Locri, sono state distrutte, a Gioiosa Jonica, da un incendio le cui cause non sono state ancora accertate. I due veicoli, di proprietĂ e in uso, rispettivamente, alla madre e al fratello del consigliere comunale, erano parcheggiati in una strada a poca distanza dall’abitazione di famiglia. Le auto, una vicina all’altra, sono state distrutte dal rogo. Sull’accaduto stanno svolgendo indagini i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Siderno.

Copertina: immagine di repertorio