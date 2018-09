Sub 28enne in gravi condizioni dopo una battuta di pesca

È in gravi condizioni un sub di 28 anni che, durante una battuta di pesca nelle acque antistanti Zambrone, ha avvertito un malore.

ZAMBRONE (VV) – Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un compagno di pesca col quale M.D., ventottenne era uscito in immersione. Il sub é stato soccorso e portato sulla spiaggia. Sul posto é giunto poi il personale della capitaneria di porto di Vibo Marina. É stato un bagnino a prestare i primi soccorsi al sub. Nel frattempo sono arrivati i sanitari del servizio di emergenza 118 che hanno poi richiesto l’intervento di un’eliambulanza per il trasferimento nell’ospedale di Reggio Calabria. La prognosi per il ventottenne è riservata.