Incidente stradale nel catanzarese, due feriti

Incidente stradale sulla statale 106 in località Uria nel comune di Sellia Marina coinvolte due autovetture una Fiat Panda ed una Fiat Croma

SELLIA MARINA (CZ) – A bordo delle vetture erano presenti i soli conducenti di cui uno ferito in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti presso l’ospedale per precauzione, i vigili del fuoco del distacamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza dei mezzi, la polòstrada che ha effettuato i rilievi e gli operatori Anas per regolare il traffico viario