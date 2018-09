Da anni malmenava il figlio invalido, padre arrestato dopo l’ennesimo caso di violenza

Secondo i vicini di casa le violenze andavano avanti da anni, alcune volte la crudeltĂ veniva ‘giustificata’ con ‘punizioni’ al figlio che lui riteneva disobbediente. Alcune volte lo avrebbe lasciato fuori casa sotto la pioggia

LAMEZIA TERME –Â I carabinieri di Lamezia Terme hanno messo fine alle aggressioni che andavano avanti da tempo, ed hanno arrestato un uomo di 79 anni, M. G., con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti del figlio invalido. Secondo quanto hanno ricostruito i militari dell’Arma, il figlio si sarebbe recato a casa di un vicino, con il capo insanguinato invocando aiuto e urlando: “Mio padre mi ha bucato arrestatelo”.

Il padre avrebbe colpito il figlio con un oggetto contundente dietro la nuca che ha causato all’invalido una ferita fortunatamente non profonda. I carabinieri hanno accertato che l’aggressione, originata da uno scatto d’ira da parte del 79enne, e’ stata l’ultima di una serie di violenze che si protraggono da diversi anni. Dai racconti delle persone sentite dai militari, infatti, e’ emersa la personalita’ di un padre violento che non mancava di malmenare il figlio invalido o di colpirlo con qualsiasi oggetto si trovasse per le mani. In diverse occasioni lo avrebbe lasciato fuori casa sotto la pioggia per punizione, costretto a mangiare con la forza, o chiuso in garage.

Anni di violenze riportate minuziosamente negli atti dei carabinieri, che hanno portato alla convalida dell’arresto e all’applicazione, nei confronti del 79enne lametino, della custodia cautelare presso il carcere di Catanzaro.