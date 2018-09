Dalla Calabria nuovi voli: Lamezia-Malta e Crotone-Milano Bergamo. Sconti fino a mezzanotte

Ryanair ha annunciato una nuova rotta da Lamezia Terme verso Malta, che sara’ operativa con due voli a settimana da aprile 2019 come parte della programmazione estiva del prossimo anno. Riconfermata la rotta da Crotone per Milano Bergamo

LAMEZIA TERME – La compagnia low cost irlandese annuncia da aprile 2019 una nuova rotta per Malta dall’aeroporto internazionale di Lamezia e riconferma quella Crotone – Milano Bergamo per la prossima stagione invernale 2018/2019 con 4 voli a settimana, continuando il dialogo con Sacal per un piano di crescita per l’estate 2019 in Calabria nei tre aeroporti regionali di Lamezia, Crotone e Reggio Calabria.

John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Ryanair Italia, ha dichiarato, “Ryanair e’ lieta di annunciare una nuova rotta da Lamezia verso Malta che sara’ operativa da aprile 2019 con due voli a settimana come parte della nostra programmazione estiva 2019. Siamo inoltre lieti di annunciare la continuazione della rotta Crotone per Milano Bergamo per la stagione invernale 2018/2019 con 4 voli a settimana, mentre proseguiamo un dialogo aperto con Sacal per un piano di crescita per l’estate 2019 in Calabria nei 3 aeroporti regionali di Lamezia, Crotone e Reggio Calabria.

Sconti fino a mezzanotte di oggi

Per festeggiare, stiamo mettendo in vendita posti scontati fino al 20% per viaggi in settembre e ottobre prenotabili fino alla mezzanotte di oggi (11 settembre). Poiche’ i posti a questi fantastici prezzi bassi andranno a ruba velocemente, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito www.ryanair.com per evitare di perderli”.

Arturo De Felice, presidente Sacal, ha detto “siamo assolutamente soddisfatti dei risultati raggiunti. Il mantenimento dell’operativo invernale su Bergamo da Crotone e il nuovo collegamento da Lamezia per Malta sono il risultato della sempre piu’ intensa collaborazione con Ryanair e preludio di una ben piu’ consistente attivita’ che, dalla prossima Summer 2019, vedra’ protagonisti tutti gli aeroporti calabresi”.