Allarme bomba in una filiale della Banca Nazionale del Lavoro

L’allerta dopo l’evacuazione dello stabile e gli accertamenti effettuati dagli artificieri si è rivelato essere falso

REGGIO CALABRIA – Una telefonata anonima, giunta al centralino dei carabinieri di Reggio Calabria, ha segnalato la presenza di un ordigno esplosivo all’interno della filiale della Banca Nazionale del Lavoro-Paribas ubicata sul centralissimo Corso Garibaldi. La sede dell’istituto bancario dista meno di 100 metri dal Duomo della cittĂ dove sono in corso le celebrazioni religiose in onore di Maria della Consolazione. I carabinieri, intervenuti sul posto con gli artificieri dell’Arma, hanno disposto per questioni di sicurezza l’immediata evacuazione della zona l’interdizione al traffico e ai pedoni in un tratto compreso tra Piazza Camagna e Piazza Duomo. Secondo quanto appreso gli artificieri dopo aver eseguito i controlli all’interno dello stabile insieme ai reparti cinofili specializzati non hanno rilevato la presenza di ordigni nei locali della filiale reggina della Banca nazionale del Lavoro. Il blocco delle attivitĂ disposto nell’area è stato quindi rimosso e la prevista processione del quadro della Madonna della Consolazione si svolgerĂ secondo le modalitĂ previste dal programma delle FestivitĂ religiose in corso in cittĂ .