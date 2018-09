Accoltella due ventenni, si costituisce minorenne ricercato dai carabinieri

Sabato sera aveva accoltellato due ventenni e la domenica mattina invece, aveva aggredito un ragazzino di 13 anni.

VIBO VALENTIA – Si è costituito il 15enne romeno con gravi disturbi del comportamento che da sabato sera era ricercato a Vibo Valentia per l’accoltellamento di due ventenni e l’aggressione a un 13enne avvenuta il giorno successivo. Braccato ed impossibilitato a fare rientro a casa per la costante presenza di militari dell’Arma in abiti borghesi per strada, il ragazzo ha deciso di costituirsi ai carabinieri della Stazione di Vibo Valentia. La prima aggressione era avvenuta sabato sera ai danni di due ventenni nei pressi di Villa Gagliardi.

I due giovani, che stavano pacificamente facendo rientro a casa dopo una serata trascorsa con i propri amici, sono stati colpiti alle spalle con un oggetto appuntito e hanno riportato lesioni rispettivamente alla clavicola e a un gluteo. Sempre lo stesso ragazzo, domenica mattina aveva aggredito un 13enne. Il ragazzo e’ stato riaccompagnato a casa ed affidato temporaneamente alla madre in attesa di poter essere accolto e preso in cura da una struttura di sostegno adeguata alle sue problematiche comportamentali legate a disturbi psichici