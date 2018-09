Ecologia Oggi: incendio ai danni dell’impianto di stoccaggio

E’ doloso l’incendio divampato nella notte all’interno dell’azienda Ecologia Oggi in cui sono state coinvolte numerose ecoballe. Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco

LAMEZIA TERME (CZ) – Incendio nella notte all’interno dell’azienda Ecologia Oggi di Lamezia Terme. Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute con mezzi e autobotti all’interno dell’impianto di stoccaggio e riciclo rifiuti per spegnere le fiamme.

L’incendio ha coinvolto numerose ecoballe. Le operazioni di spegnimento hanno tenuto impegnate per alcune ore gli uomini del 115. Da un primo sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco, le fiamme avrebbe avuto origini nel cortile. L’intervento celere dei vigili del fuoco ha circoscritto l’avanzare del fuoco, salvando gli stabili in cui avviene lo stoccaggio che risultano non essere stati interessati. Non si sono registrati danni a persone. Le indagini sulle cause sono in corso, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti rimane forte quella del dolo.