Ferrovie dello Stato riapre una tratta della linea jonica, ma si ferma a Taranto

L’Intercity che dovrebbe strappare dall’isolamento la fascia jonica dove sono stati soppressi tutti i treni a lunga percorrenza è il Reggio Calabra – Taranto

CATANZARO – Le Ferrovie dello Stato annunciano nuove carrozze, piu’ confortevoli, per i passeggeri della linea jonica. “A partire da lunedi’ 10 settembre – si legge in una nota – in concomitanza con la riapertura della linea ferroviaria Reggio Calabria – Taranto, le carrozze di seconda classe standard Intercity saranno utilizzate per i treni 559 (Taranto 8.13 – Reggio Calabria 14.40) e 562 (Reggio Calabria 11.55 – Taranto 19.07), in sostituzione delle attuali di tipologia regionale. Questo – si sottolinea – rappresenta il primo passo di un percorso che si concluderĂ l’1 ottobre con la sostituzione delle vetture della seconda coppia di Intercity in servizio sulla linea: i treni IC 564 (Reggio Calabria 7.35 – Taranto 14.10) e 567 (Taranto 13.07 – Reggio Calabria 20.05). L’importante investimento economico di Trenitalia – prosegue la nota – consentira’ di far viaggiare questi treni Intercity sulla linea jonica, attualmente non elettrificata, elevando gli standard di viaggio sia dei pendolari, sia dei passeggeri della media/lunga percorrenza che a Reggio Calabria, Metaponto e Taranto potranno proseguire verso il centro e il nord Italia. La prima coppia che vedra’ innalzare gli standard di qualita’ del viaggio e’ stata scelta di concerto con le associazioni degli utenti della linea Jonica. Le due coppie di treni rientrano nel perimetro del Contratto di Servizio tra Trenitalia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze”.