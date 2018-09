Moto si schianta contro un autobus, gravissimo un ragazzo di 22 anni

Il grave incidente stradale si è verificato nella notte. Il giovane gravemente ferito era a bordo di una moto di grossa cilindrata.

PARGHELIA (VV) – Il violentissimo impatto è avvenuto lungo la Strada del Mare, nei pressi di Parghelia, nel Vibonese. Il motociclista, un ragazzo di 22 anni, D.P., era a bordo di una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi contro un autobus di linea di un’azienda privata. Il ragazzo, di Vibo Marina, ha avuto la peggio; nello scontro infatti una gamba è rimasta tranciata e la moto si è spezzata in due.

Il ventiduenne è stato ricoverato in gravi condizioni del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Vibo Valentia. Dalle prime ricostruzioni il cenaturo arrivava da Ricadi quando è andato a sbattere contro la fiancata sinistra dell’autobus ma per accertare la dinamica sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno lavorato quasi tutta la notte per ripristinare la normale circolazione e fare i rilievi.