Catanzaro, Asp: Cisl, emergenza al Suem 118

Emergenza al Suem 118. I medici che assicurano il soccorso e la stabilizzazione del paziente critico sul territorio sono in numero sempre piĂą ridotto, la cui dimensione sta mettendo in crisi un sistema essenziale per la salute dei cittadini

CATANZARO – “Infatti, il 118 costituisce l’iniziale ed indispensabile servizio nella catena dell’emergenza-urgenza – dichiara il segretario regionale della Cisl Medici Calabria Nino Accorinti-, che comincia dal primo soccorso del paziente e termina in Pronto Soccorso. Tuttavia, la “migrazione” di personale medico verso altri settori, resa ancora piĂą evidente dalla costante difficoltĂ di assicurare le attivitĂ nelle diverse postazioni territoriali, è cresciuta”. Il segretario regionale Accorinti, spiega ancora: “In questa difficile situazione si è resa evidente la contraddittorietĂ gestionale del Dipartimento Interaziendale di Coordinamento Centrale Operativa 118 Area Centro che con disposizione del 28 agosto, per sopperire alla carenza di personale, istituiva conseguentemente una reperibilitĂ per i medici convenzionati, senza il rispetto delle norme contrattuali, per poi sospenderla dopo tre giorni. Si ritiene indispensabile, pertanto, al fine di garantire la continuitĂ gestionale del servizio la nomina di un responsabile del sistema emergenza-urgenza territoriale dell’Asp di Catanzaro, evitando soluzioni provvisorie. La complessitĂ delle problematiche richiede un forte impegno: dalle carenza ed idoneitĂ dei mezzi di soccorso – su questo aspetto non si comprende perchĂ© il bando per l’acquisto da parte dell’Asp sia andato deserto – alle disuguaglianze del rapporto di lavoro dei medici, dipendenti e convenzionati, ed al nodo del precariato. Di fatto, nei numeri oltre l’80% dell’organico, il sistema è garantito da medici convenzionati, per cui nello stesso ambito lavorativo si trovano medici con le stesse funzioni ma con diverse retribuzioni, diritti e tutele”.

Per porre rimedio alla carenza del personale, secondo la Cisl, “si rende necessario, nell’immediatezza, che l’Asp di Catanzaro metta a concorso le postazioni disponibili come previsto nei contratti nazionali di lavoro. Sulle altre problematiche occorre accelerare la possibilitĂ del passaggio alla dipendenza dei medici del 118 in convenzione che hanno i requisiti riattivando, da parte della Regione Calabria, l’art. 81 bis del D.Lgs. 229/99 e mutare gli attuali rapporti a scadenza con contratti a tempo indeterminato per quei medici con tre anni di anzianitĂ . Un’operazione quest’ultima a costo zero. La Cisl Medici – conclude il segretario regionale Accorinti – ritiene non piĂą procrastinabile l’adozione di un decreto che ponga fine al precariato nel Suem 118 e che consenta il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati. Le problematiche del sistema sono state poste all’attenzione sia della struttura commissariale, sia del Governatore della Regione Calabria, perchè si possa arrivare ad una riforma del settore tanto urgente quanto necessaria per la tenuta del sistema emergenza-urgenza”.