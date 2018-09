Arrestato per la terza volta in pochi giorni, finisce in carcere

Il 5 settembre scorso era stato arrestato e posto ai domiciliari; fermato per furto, era tornato all’opera dopo sei ore ed era finito in manette.

CATANZARO – Ormai i carabinieri di Squillace lo conoscono bene Angelo Cantaffa, 33 anni, di Vallefiorita. Per la terza volta è stato arrestato dopo che nei giorni scorsi era gia’ stato arrestato due volte, nella stessa giornata, per furto. Angelo Cantaffa, 33 anni, e’ stato sorpreso ben tre volte dai Carabinieri della Stazione di Squillace mentre violava il regime restrittivo cui era sottoposto.

L’uomo, intercettato una prima volta all’esterno della propria abitazione dalla pattuglia, dopo le formalita’ di rito, era stato sottoposto nuovamente ai domiciliari. Probabilmente non soddisfatto, poche ore dopo l’uomo e’ stato sorpreso nuovamente in strada, vicino ad una fermata dell’autobus. Pertanto e’ stato condotto per l’ennesima volta al proprio domicilio per il ripristino della misura cautelare.

E ancora Cantaffa non si e’ dato per vinto e per la terza volta ha tentato di beffare la legge. Questa volta, l’ultima almeno per la giornata di ieri, e’ stato fermato nelle vicinanze dell’ufficio postale. A quel punto gli uomini dell’Arma, considerata la gravita’ delle reiterate violazioni nel giro di poche ore, su disposizione della magistratura, hanno accompagnato l’uomo nella casa circondariale di Catanzaro, in attesa dei prossimi provvedimenti.