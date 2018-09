Incontro con il Prefetto, sospesa la protesta dei dipendenti del Marrelli Hospital

Cosima di Stani, il Prefetto di Crotone ha incontrato i dipendenti del gruppo Marrelli, in protesta da giorni contro il decreto del commissario Scura

CROTONE – Si e’ resa disponibile nell’ascoltare e comprendere i motivi della protesta, che vede i dipendenti del Gruppo Marrelli manifestare ad oltranza ed in varie sedi, contro le scelte del Commissario Massimo Scura, che non permettono piu’ al Marrelli Hospital di funzionare adeguatamente per rispondere alle necessita’ dei pazienti. Il prefetto, dopo aver ascoltato le motivazioni dei dipendenti ha dichiarato che convochera’ a stretto giro il Dg dell’Asp, Sergio Arena e il commissario Massimo Scura per capire come intercettare le risorse necessarie.

Subito dopo, ha dichiarato che vorra’ incontrare anche i vertici del Marrelli Hospital per comprendere esattamente nei dettagli quali e quante prestazioni sono state erogate fino ad oggi a fronte di quelle che il Commissario intende pagare alla struttura. Infine, sempre il Di Stani in merito all’accreditamento della radioterapia ha rassicurato i dipendenti comunicando loro che ha gia’ sentito la commissione e che presto si conosceranno i tempi. Subito dopo l’incontro avvenuto con il prefetto Di Stani, entrambi i presidi dei dipendenti del gruppo Marrelli, quello di Palazzo Almenanni a Catanzaro e quello all’Asp di Crotone sono stati temporaneamente sospesi.