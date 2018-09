Ponte Allaro, in arrivo i lavori di rinforzo delle pile

Sopralluogo congiunto disposto dalla Prefettura ed effettuato dai tecnici della Città Metropolitana. Entro la fine di settembre Anas procederà alla consegna dei lavori all’impresa incaricata della ricostruzione del ponte monarchico

REGGIO CALABRIA – Si è tenuto presso la sede della Prefettura a Reggio Calabria, un nuovo incontro presieduto dal Vice Prefetto, alla presenza dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture, del Sindaco di Caulonia, del Sindaco di Benestare e di Stignano, rispettivamente nella qualitĂ di Presidente del Comitato e dell’Assemblea dei Sindaci della Locride, del Responsabile del Coordinamento territoriale Anas Calabria, del Responsabile del Procedimento dei Lavori, del Vice Sindaco della CittĂ Metropolitana e  Rappresentanti dei Carabinieri e  della Polstrada.

L’incontro di oggi si è reso necessario per fare il punto sul sopralluogo congiunto disposto dalla Prefettura ed effettuato dai tecnici della CittĂ Metropolitana, sulle strade provinciali 88 e 89, al fine di verificare la percorribilitĂ dei mezzi pesanti con massa fino a 44 tonnellate. Anas ha ribadito che, nella seconda settimana di settembre, effettuerĂ gli interventi di pulizia dell’alveo del fiume ed entro la quarta settimana di settembre saranno eseguiti i lavori di rinforzo delle pile 5 e 6 del ponte repubblicano che avevano registrato degli abbassamenti. Inoltre, entro la fine di settembre Anas procederĂ alla consegna dei lavori all’impresa incaricata della ricostruzione del ponte monarchico.

Il Coordinatore Anas ha confermato la possibilità di realizzare un guado per il transito dei mezzi pesanti, il cui progetto verrà sottoposto agli Organi competenti per le necessarie autorizzazioni, con una tempistica di lavorazioni quantificabile in circa tre mesi. Inoltre, su richiesta dell’assessore regionale Musmanno, nel prossimo fine settimana, Anas eseguirà alcune prove di transitabilità sul ponte Allaro, per i bus con massa inferiore alle 20 tonnellate e adibiti al trasporto degli studenti. Il Prefetto, ha convocato per il prossimo 12 settembre un incontro nel quale verranno comunicati gli esiti dei sopralluoghi sulle strade provinciali e i dati delle verifiche del passaggio dei bus sul ponte.