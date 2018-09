Sanità, Marrelli Hospital: continua la protesta

Rimangono ancora chiusi i centri privati sanitari della MH mentre i 300 dipendenti continuano a fare muro contro un sistema sanitario che “sta portando alla deriva”

CROTONE – Il Direttore Generale, Sergio Arena è fuori sede fino a lunedì e senza di lui nessuno riesce a dare risposte. La delegazione del Gruppo Marrelli è stata ricevuta dal Direttore Sanitario e Amministrativo dell’Asp di Crotone, ma entrambi hanno confermato che non possono prendere impegni senza il dg Arena. La delegazione chiede per iscritto una nota dell’Asp indirizzata al Commissario con cui si attesti che:

1) L’Asp di Crotone ha bisogno delle prestazioni di tac e risonanze inviando i dati delle proprie liste di attesa che superano i limiti consentiti dalla legge;

2) L’Asp di Crotone comunichi l’errore sugli Apa ed i pac del Marrelli Hospital, elemento ribadito dallo stesso Scura nella riunione di ieri;

3) I trattamenti di radioterapia (in soli 3 mesi 101 nuove visite per trattamenti radioterapici) devono essere a carico dell’Asp e non come dice il Direttore Sanitario Agostino secondo il quale dovrebbe farsene carico il Marrelli Hospital.

Tutti i dipendenti seppur amareggiati e delusi hanno dichiarato che quello che sta accadendo è una vera e propria vergogna e resisteranno fino a quando non avranno ottenuto delle risposte certe.