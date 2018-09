Fermato per furto, ritorna all’opera dopo sei ore: un arresto

Il giudice convalida l’arresto per due furti in appartamento e lo lascia libero. Il 33enne vuole tentare la tripletta ma viene beccato in flagranza di reato e finisce dritto ai domiciliari. “Tallone di Achille” un passante che ha dato l’allarme

CATANZARO – Il giudice gli ha convalidato il fermo per avere rubato in due appartamenti e appena 6 ore dopo è stato nuovamente bloccato dalla polizia mentre tentava di introdursi in un altro appartamento. Angelo Cantaffa, 33enne di Vallefiorita, nel tardo pomeriggio di ieri è stato visto da un cittadino mentre con fare sospetto si muoveva nei pressi di un appartamento sito nel quartiere Lido di Catanzaro. L’uomo ha avvertito il 113 e poi lo ha raggiunto per impedirgli la fuga. Comportamento che ha consentito agli agenti delle volanti della Questura di Catanzaro, subito arrivati, di bloccare Cantaffa. I poliziotti hanno potuto accertare la sola manomissione della finestra dell’appartamento e pertanto Cantaffa è stato denunciato all’autoritĂ giudiziaria per tentato furto. Il pubblico ministero di turno ha poi deciso gli arresti domiciliari per l’uomo in attesa dell’udienza di convalida.