Marrelli Hospital, 200 dipendenti occupano palazzo Alemanni

Strutture chiuse della Marrelli Hospital in segno di protesta. In ballo 300 posti di lavoro e la salute del cittadino. I dipendenti pronti nuovamente a scendere in piazza, a protestare nei riguardi del comportamento doloso del Commissario e dell’Asp

CROTONE – I dipendenti del Gruppo Marrelli intorno alle ore 10 hanno occupato la sede di Palazzo Alemanni a Catanzaro. Come giĂ annunciato nelle scorse ore, la manifestazione di protesta ha preso il via con conseguente chiusura di tutte le strutture del gruppo imprenditoriale crotonese. I dipendenti hanno altresì dichiarato di non avere alcuna intenzione di spostarsi da Palazzo Alemanni finchĂ© non avranno risposte certe dal Commissario Scura, risposte che, in realtĂ , dovevano arrivare giĂ parecchi mesi fa quando lo stesso Commissario aveva preso degli impegni nei confronti del Marrelli Hospital. Impegni ovviamente mai mantenute.

Tra tutti i dipendenti del Gruppo, circa 200 oggi sono a Catanzaro, decisi nel continuare la manifestazione di protesta ad oltranza, con grande rammarico verso i pazienti, che da oggi troveranno le strutture chiuse proprio in segno di protesta.