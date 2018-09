Reggio Calabria, sanità: sospensione dg Asp, atto di dubbia legittimità

Per la Regione Calabria il provvedimento di sospensione va rivisto: Scura non potrebbe autonominarsi attuatore per via della sovrapposizione delle funzioni

CATANZARO – “Il provvedimento di sospensione dalle funzioni del Dg dell’Asp di Reggio, adottato ieri dal Commisario Scura, appare da subito di dubbia legittimitĂ quantomeno nella parte in cui lo stesso si autonomina soggetto attuatore determinando un’inedita sovrapposizione di funzioni tra il soggetto attuatore presso l’Asp di Reggio e il Commissario ad Acta governativo che, inevitabilmente, si rifletterĂ sulla legittimitĂ degli atti adottati nella duplice funzione e sull’efficienza gestionale di un’azienda giĂ particolarmente tormentata”. Lo sostiene la Regione Calabria in una nota diffusa dall’ufficio stampa della Giunta. “Oltretutto – si afferma ancora nella nota – il provvedimento di sospensione appare ancor piĂą ‘anomalo’ in quanto interviene quando giĂ la Regione aveva avviato da tempo un procedimento formale di revoca dall’incarico, in corso di definizione e la cui fase istruttoria risulta giĂ ultimata.

Non sarĂ inutile ricordare che proprio in relazione alle gravi inadempienze dell’Asp di Reggio fu proprio il Presidente Oliverio a chiedere, sin dallo scorso mese di maggio, le dimissioni del Dg di Reggio e che tale iniziativa fu sarcasticamente commentata dal Commissario, il quale ebbe anche l’impudenza di sostenere che l’avvio del procedimento di revoca avrebbe compromesso l’azione di ‘risanamento’ finalmente avviata dal Direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria. Si esprime preoccupazione inoltre per la possibilitĂ che l’impazienza del Commissario di precedere con un proprio provvedimento ‘extra ordinem’ la conclusione del procedimento di revoca, condotto secondo le vigenti regole di legge, esponga la Regione a contenziosi di incerto esito su istanza del Dg sospeso e determini una condizione di ulteriore incertezza gestionale in un’azienda giĂ caratterizzata da particolari complessitĂ ”. “Lascia increduli, dunque – conclude la nota della Regione – la sospensione del Commissario, che rischia solo di creare danni e confusione, mentre l’iniziativa della Regione, di cui il Commissario era a conoscenza, è il solo strumento in grado di affrontare le complicate vicende aziendali”.