Crotone, Sant’Anna: l’aeroporto non chiude battenti

“I sindaci hanno confermato il loro impegno per garantire la continuitĂ dei voli dall’aeroporto S. Anna. Ancora una volta i primi cittadini hanno messo l’interesse del territorio al centro della propria azione amministrativa”

CROTONE – Lo dichiara il sindaco Ugo Pugliese a seguito dell’incontro che si è tenuto ieri a Lamezia con il presidente della Sacal Arturo De Felice e il presidente della Regione Mario Oliverio. Incontro durante il quale i sindaci dei comuni costieri hanno assunto l’impegno di versare fino alla concorrenza del 15% delle royalties per attivitĂ di marketing presso lo scalo mentre gli altri comuni verseranno un importo di 1,40 € ad abitante, per tre anni a fronte della continuitĂ dei voli e dell’implementazione dell’attivitĂ volativa. Si conferma, dunque, l’impegno dei sindaci e della Regione per l’importante infrastruttura del territorio. Analogo incontro, nella stessa giornata di ieri, c’è stato per l’aeroporto di Reggio Calabria. “Scongiurata la chiusura al 31 ottobre adesso aspettiamo che Sacal rediga un piano che dia garanzie sul futuro e sulla implementazione dei voli dal nostro aeroporto” conclude il sindaco Pugliese