Furgone travolge e uccide un turista a Falerna

L’uomo stava attraversando a piedi la strada statale 18 quando è stato investito

FALERNA (CZ) – Oggi intorno alle 12:00 un uomo di 42 anni originario di Potenza ha perso la vita sulla statale 18. E’ successo a Falerna davanti l’hotel Eurolido dove un furgone Fiat Doblò ha investito il pedone uccidendolo mentre attraversava la strada. Il turista si trovava in villeggiatura sul tirreno ed aveva scelto di trascorrere due settimane proprio nella nota struttura alberghiera di Falerna insieme alla moglie e i figli di due e otto anni che hanno appreso quanto stesse accadendo affacciandosi dal balcone della loro stanza d’albergo. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note, mentre si indaga per capire perché il furgoncino che viaggiava in direzione nord abbaia travolto il turista. La persona che guidava il Doblò della Fiat è stata trasportata d’urgenza in ospedale ancora in stato di shock. Sul posto oltre al personale del 118 sono intervenuti gli agenti della polstrada di Lamezia Terme che stanno provvedendo ad effettuare i rilievi del caso e a regolare il traffico sull’importante arteria stradale. A loro è demandato il compito di comprendere l’esatta dinamica di quanto successo.