Perde il controllo dell’auto sulla ‘strada della morte’ e finisce in una scarpata

CROTONE – Trentunenne scomparso prematuramente per un incidente sulla statale 106. Il giovane stava viaggiando sulla sua Ford Escort e quando, per cause ancora in corso d’accertamento ha perso il controllo della vettura precipitando in una scarpata. I sanitari del 118 arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Il fatale sinistro è avvenuto questa notte nella periferia nord di Crotone. Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. I carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Crotone sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.