Al procuratore Bombardieri il premio “Ambiente e legalità” di Legambiente

Legambiente ha conferito il premio “Ambiente e legalitĂ ” al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri.

REGGIO CALABRIA – Un riconoscimento, quello consegnato al magistrato dal responsabile nazionale “Ambiente e legalitĂ ” di Legambiente, Antonino Morabito, assegnato per l’inchiesta “Free Wildlife“, che “ha messo in evidenza – secondo quanto Ă© detto nella motivazione – come l’uccisione e la cattura dei piccoli passeriformi, attivitĂ illegale spesso trascurata o derubricata a reato contravvenzionale, abbia invece origine da solide motivazioni economiche illegali tanto da poter configurare il reato di associazione a delinquere per uccellagione e bracconaggio, oltre ai reati di uccisione e maltrattamento di animali. Nel caso specifico – afferma ancora Legambiente – giungendo all’arresto di ben sette persone che alimentavano, con le loro illecite attivitĂ , fiorenti mercati attivi nel nord Italia ed a Malta e producendo, da sole, un giro d’affari di oltre un milione di euro”.

Bombardieri è stato riconosciuto tra i “difensori della legalità contro l’ecomafia e la criminalità organizzata” per l’inchiesta “Free wildlife”, incentrata sull’uccisione e la cattura di piccoli passeriformi. Un riconoscimento speciale è stato assegnato allo scrittore Roberto Saviano «per l’impegno costante e concreto nella denuncia delle mafie».

La premiazione è avvenuta nell’ambito di Festambiente, in corso a Rispescia (Grosseto). I riconoscimenti sono andati anche alla Dia di Catania per inchiesta “Garbage affair”, operazione su corruzione di imprenditori e funzionari pubblici coinvolti in un’inchiesta su appalti nel settore dei rifiuti e al sostituto procuratore di Udine Viviana del Tedesco, per un’inchiesta sull’uso illecito di pesticidi neonicotinoidi nelle campagne locali.