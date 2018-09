Santuario Madonna di Polsi, vescovo tuona contro i summit della ‘ndrangheta

Vescovo Locri contesta l’usanza del clan, emersa dalle inchieste della magistratura, di ritrovarsi per discutere di affari durante la festa della Madonna della Montagna tenutasi oggi

SAN LUCA (RC) – “Ribadisco che non è assolutamente conciliabile la fede in Maria con la criminalità mafiosa”. Lo ha detto il vescovo di Locri-Gerace mons. Francesco Oliva nell’omelia in occasione della festa della Madonna della Montagna celebrata nel santuario di Polsi, nel cuore dell’Aspromonte, indicato in diverse inchieste della magistratura come luogo d’incontro, proprio in concomitanza della festa, delle cosche di ‘ndrangheta per decidere di affari e strategie. “L’uso indebito dell’immagine della Madonna di Polsi e la sua strumentalizzazione da parte di uomini di mafia e di ‘ndrangheta – ha detto il presule – il venire qui non da pellegrini, ma con intenti malvagi e sacrileghi è stata una gravissima offesa alla fede di tutto il popolo mariano.

Portare con sé l’immagine della Vergine e nutrire odio, rancore, vendetta non sono comportamenti conciliabili con la più genuina fede mariana. C’è religiosità e religiosità . C’è una religiosità , che non piace al Signore. E’ quella fatta di parole. Non basta dirsi cattolici. Non basta partecipare ad atti di culto: accompagnare la statua in una processione, ricevere i Sacramenti, venire in pellegrinaggio. Ci vuole la rettitudine di cuore, la purità nei pensieri e nelle intenzioni. Gesù condanna la tendenza a dare più importanza ai gesti e ai riti esteriori che alle disposizioni interiori, rifiuta le apparenze e va all’essere”. “Quanta ipocrisia – ha detto il Vescovo – nel nostro mondo! Quante maschere! Quanti maestri del travestimento! Quanti volti dietro l’anonimato! Sono gente senza volto e senza dignità , omertosa e vile. Gente senza onore, che opera nell’oscurità delle tenebre. Quanta falsa religiosità !

C’è chi dice di adorare Dio, ma in realtà adora se stesso ed i propri affari, preferisce venerare le statue invece che seguire Dio nella vita quotidiana. Convertirsi a Dio vuol dire voltare pagina. Chiedo a tutti di deporre ogni sentimento di odio e di rancore, di abbandonare la via vecchia per abbandonarsi nelle braccia di Maria. Voltare pagina è un desiderio delle autorità anche civili, che hanno accettato la sfida di liberare Polsi dal suo isolamento. Un nuovo percorso stradale che sia più sicuro ed agevole. La presenza di servizi utili alla collettività (una postazione di pronto soccorso), servizi necessari all’ordine e alla sicurezza (la postazione dei carabinieri, l’istallazione di un collegamento internet)”.