Reggio Calabria, dializzati: utilizzare l’ospedale di Scilla

“Il calvario che sono obbligati a vivere i pazienti dializzati di Reggio Calabria non può più essere tollerato. Costringere chi già vive una sofferenza enorme dettata da una malattia invalidante a viaggi della speranza per poter aver accesso alle cure è disumano”

REGGIO CALABRIA – Lo affermano il senatore Marco Siclari e la deputata Maria Tripodi, di Forza Italia. “Mancano i posti? Perché – proseguono – il commissario Scura non prende in considerazione il progetto di utilizzare l’ospedale di Scilla (che ancora attende fondi per la ristrutturazione e la riconversione in Casa della Salute) per ampliare i posti per la dialisi così da non costringere i pazienti a traghettare per andare a curarsi a Messina? Sono anni che questa condizione da terzo mondo va avanti ma non consentiremo che, per l’ennesima volta, dopo tanto rumore ripiombi il silenzio sul dolore dei reggini. Difenderemo il sacrosanto diritto alla salute e porteremo le istanze dei pazienti dializzati direttamente nelle aule di Governo affinché nessuno possa più girarsi dall’altro lato o tentare di placare gli animi con promesse vane come fatto negli ultimi anni”.

“Per dare seguito a questo primo intervento – è scritto in una nota – il senatore Siclari porterà la questione in commissione igiene e sanità e chiederà , durante l’audizione da lui richiesta e fissata per il 18 settembre, ai diretti responsabili tra cui Scura, quali sono le azioni che intendono mettere in atto per porre fine a questa condizione disumana”. “Le battaglie dei reggini sono le nostre battaglie – concludono Siclari e Tripodi – e porteremo le loro richieste nelle sedi opportune affinché si metta fine alla stagione degli slogan e delle false promesse. Per questo – afferma Siclari – lunedì mattina mi recherò al nosocomio di Scilla per incontrare il responsabile dottor Randazzo e con lui discutere dei progetti già esistenti per la struttura e la possibilità di accogliere i pazienti dializzati che oggi sono costretti a traghettare per ricevere assistenza sanitaria”.