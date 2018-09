Auto si ribalta in pieno centro, un ferito (Foto)

L’automobilista è rimasto leggermente ferito. L’auto ha finito la sua corsa ribaltandosi su di un lato all’interno di un vialetto

FOSSATA SERRALTA (CZ) – Incidente Stradale in località Maranise nel comune di Fossato Serralta nel catanzarese. L’automobilista alla guida di una Fiat Panda per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, impattando contro la ringhiera che delimita la carreggiata. L’auto finisce la sua corsa ribaltandosi su di un lato all’interno di un vialetto, in pieno centro abitato. A bordo della vettura era presente il conducente che fortunatamente ha riportato solo qualche contusione. L’allarme giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco volontari di Taverna supportati dall’autogrù giunta della sede centrale. La vettura, messa in sicurezza è stata recuperata e riposizionata sulla sede stradale