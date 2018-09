Controlli sul lavoro: elevate multe ai commercianti per sei mila euro

I carabinieri e il nucleo speciale Nas all’opera negli esercizi commerciali per la salvaguardia e la tutela del consumatore. Trovati dipendenti in “nero”. In un caso alimenti conservati male

FABRIZIA (VV) – I carabinieri di Fabrizia, insieme a quelli dei reparti specializzati del Nas di Catanzaro e del Nil di Vibo Valentia hanno eseguito una serie di controlli in alcuni esercizi commerciali adibiti al servizio di ristorazione, per la salvaguardia e la tutela del consumatore. I militari hanno controllato alcuni ristoranti nel territorio dei Comuni di Fabrizia e Mongiana dove sono state riscontrate una serie di irregolarità amministrative. In entrambi i casi sono state accertate violazioni in tema di “lavoro nero” ed è stata riscontrata la presenza di soggetti non regolarmente assunti all’interno del locale. Nel caso di specie le sanzioni comminate sono state pari a 6000 euro. Inoltre, in un caso, è stata sospesa l’attività commerciale ed è stata elevata un’ulteriore sanzione amministrativa pari a 2000 euro. In un altro esercizio commerciale è stata riscontrata la cattiva conservazione di alcune derrate alimentari, violazione per la quale è scaturita una segnalazione alla magistratura.