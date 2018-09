Marrelli Hospital, i dipendenti: «Pronti a scendere in piazza»

In 300 decidono di fermarsi e difendere i propri diritti. I dipendenti della MH scrivono ai sindaci “punto fermo della comunit√†”. Scrivono nella lettera “C’√® in ballo la salute di 200 mila calabresi”

CROTONE – ¬ęGli ultimi dati sullo stato in cui versa il sistema sanitario calabrese (√® stato certificato un buco di oltre 100 milioni di euro nella gestione del servizio sanitario regionale) danno senso a tutto quello che abbiamo detto e fatto, desolati e arrabbiati, ma sempre determinati, in questi cinque anni di attivit√†. 60 lunghi mesi, dal giorno della presentazione dell’idea MH, fino a queste ultime settimane; in cui c’√® il serio rischio che tutto finisca. E che trecento lavoratori restino senza lavoro.

La situazione √® molto grave, cari amici. I decreti coi quali Massimo Scura ha dato il via alla nostra avventura sono paradossalmente diventati il cappio intorno al collo che si sta stringendo sempre pi√Ļ. L’attivit√† chirurgica, anche nel 2018, √® destinata ad essere nuovamente sospesa; la radiologia dal 1 Agosto √® tornata ad essere un servizio a pagamento; la radioterapia addirittura attende di essere accreditata e per la PET ne √® stato completamente negato l’accreditamento.

Eppure, in pochi mesi, a cavallo tra lo scorso anno e quello corrente, siamo riusciti a dimostrare che la nostra clinica pu√≤ invertire i viaggi della speranza (un terzo dei nostri pazienti proviene da altre regioni italiane), abbattere le liste d’attesa nella diagnostica pesante, evitare che molti pazienti residenti nel territorio dell’ASP di Crotone trovino cure qualitative lontano dai propri affetti.

Siamo stanchi, per certi versi increduli, sicuramente con poco entusiasmo ma siamo ancora pi√Ļ determinati. Siamo oramai vicini al punto di non ritorno. Pronti nuovamente a scendere in piazza, a protestare nei riguardi del comportamento doloso del Commissario, ma anche del comportamento colposo della nostra ASP. Non sono sufficienti le deliberazioni sulle necessit√† del territorio: occorre che dopo la produzione degli atti vi sia il sostegno morale e fattivo del DG e di tutti i dirigenti e funzionari che programmano la sanit√† nel Crotonese. Se i dati sulle necessit√† territoriali sono reali, allora vanno perseguiti, raggiunti. Ad ogni costo. Cos√¨ purtroppo non √® stato. E non sar√†.

Voi, signori Sindaci, siete il punto di riferimento della nostra Comunit√†. E a Voi che chiediamo sostegno vero, reale, leale. In ballo ci sono 300 posti di lavoro e la tutela della salute di 200 mila calabresi. Nei prossimi giorni saremo protagonisti di manifestazioni ancora pi√Ļ eclatanti, alle quali siamo certi non farete mancare la vostra voce e le vostre braccia. A questo punto della cose √® meglio fermarsi ora, tornando in piazza, per evitare di fermarsi per sempre¬Ľ.

Immagini di repertorio