In fiamme deposito materiali edili: denunciato l’autore

E’ stato identificato e denunciato in stato di libertà l’autore dell’incendio nel magazzino della ditta “Edilizia Cardarello” appiccato venerdì scorso a Badolato

BADOLATO (CZ) – Nell’occasione le fiamme avevano devastato un fabbricato rurale di circa 200 metri quadrati adibito a magazzino dall’azienda. Sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato. I carabinieri di Badolato hanno quindi effettuato i primi accertamenti sullo stato dei luoghi e sulle cause dell’incendio ed è emersa sin da subito la natura dolosa dell’atto. Le indagini, coordinate dal Nucleo operativo della Compagnia di Soverato e supportate dalla Stazione di Badolato, sono proseguite ed hanno portato all’identificazione dell’autore, un uomo del posto di 27 anni. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità spiegando di avere agito per dissidi privati di natura economica e non per compiere un atto intimidatorio.