Scontro tra camion e ambulanza, due feriti

L’incidente è accaduto nel tratto autostradale che comprende gli svincoli per i comuni di Scilla e di Bagnara nella provincia di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Il bilancio conta due feriti ma sarebbe potuta verificarsi una tragedia. Lo scontro tra l’autoarticolato e l’ambulanza è accaduto sull’Autostrada A2 del Mediterraneo diramazione Reggio Calabria (ex A3 Salerno/Reggio Calabria) all’interno della galleria Muro. I due mezzi si sono scontrati nel tratto autostradale compreso tra Scilla e Bagnara. Sul posto sono giunti nell’immediato i sanitari del 118 per soccorrere i colleghi e l’occupante del tir. A regolare il traffico, completamente bloccato in galleria erano presenti gli operatori dell’Anas che hanno deviato gli automobilisti. La polstrada ha effettuato i rilievi per accertare le cause all’origine dell’incidente. Attualmente la sede stradale è libera e il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente