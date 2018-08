Intimidazioni, ignoti incendiano l’auto del sindaco

A spegnere le fiamme che hanno avvolto la Mini Cooper sono stati i vicini di casa

CAMINI (RC) – Persone non identificate hanno dato alle fiamme, a scopo intimidatorio, la notte scorsa a Camini, piccolo centro della Locride, l’auto del sindaco Giuseppe Alfarano. La vettura era parcheggiata vicino al cancello della sua abitazione. Ad accorgersi del rogo sono stati alcuni vicini che si sono subito adoperati per spegnere le fiamme. La vettura, una Mini Cooper, ha subito gravissimi danni. L’episodio è stato denunciato dallo stesso sindaco di Camini ai carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica che hanno avviato le indagini. Camini è un piccolo comune di circa ottocento abitanti che affaccia sulla costa dello Ionio reggino. Alfarano è sindaco dal 2016 e nel pomeriggio, è stato ascoltato per due ore dagli investigatori. “Se avessi la certezza che ad incendiarmi l’auto fossero state persone di Camini – ha detto Alfarano – non esiterei a cacciarle dalla cittadina”. Per Alfarano, che è architetto e libero professionista, all’origine dell’atto potrebbe esserci una motivazione legata alla sua attività amministrativa. Domani il sindaco di Camini sarà in Prefettura a Reggio Calabria.

Solidarietà è stata espressa dal sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà , al primo cittadino di Camini. “Vorrei che il mio sostegno – ha affermato Falcomatà – incondizionato giungesse al sindaco Alfarano. I criminali che hanno compiuto questo vile atto, con chiaro intento intimidatorio non devono riuscire nel proprio losco intento di pregiudicare il cammino amministrativo intrapreso da Alfarano. Le istituzioni e la società civile – ha aggiunto il sindaco di Reggio – devono fare scudo attorno a chi lavora con onestà e trasparenza, ed è per questo che invio ad Alfarano la mia personale vicinanza e solidarietà e quella di tutta l’istituzione che mi onoro di rappresentare, spronandolo a proseguire la strada intrapresa”.

“Solidarietà a Giuseppe Alfarano, sindaco di Camini, vittima di un allarmante atto intimidatorio”. Ad esprimerla è anche il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto. “Alfarano – aggiunge Irto – è un sindaco apprezzato per l’impegno generoso e quotidiano con il quale si spende per la propria comunità , ma anche per il senso di responsabilità con cui opera, in sinergia con gli altri amministratori e con i diversi livelli istituzionali, facendosi carico di delicate questioni di interesse generale”. “Al primo cittadino di Camini – conclude il presidente del Consiglio regionale – esprimo la mia vicinanza personale e istituzionale, invitandolo ad andare avanti con determinazione, nell’auspicio di un celere accertamento della verità su questo inquietante avvertimento”.